RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще мінус 70 росіян. У Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів

Фото: під Херсоном ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок вівторка, 26 квітня, українські військові знищили склад із боєприпасами окупантів у Херсонській області. Також було вбито понад 70 осіб особового складу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, який розповів про успіхи ЗСУ у контексті ситуації у місті.

"Напружено, але ситуація контрольована. У районі Великої Олександрівки в Херсонській області (неподалік лінії зіткнення з боку тимчасово окупованої території) захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб убитими)", - розповів він.

Як повідомлялося, на добу раніше керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області у напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно були відбиті ЗСУ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні