НАБУ повідомило про підозру в розкраданні землі під Києвом ще двом особам

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Загальна кількість підозрюваних зросла до дев'яти осіб

Правоохоронці повідомили про підозру у розкраданні 15 га землі під Києвом ще двом особам. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Повідомляється, що ще двом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15,12 га особливо цінної землі в передмісті Києва. Мова йде про колишнього головного вченого секретаря НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15год. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), колишнього заступника начальника Головного управління Держземагентства у Київській області (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15год. 5 ст. 191 КК України).

Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому злочині зросла до дев'яти осіб, семи з них про підозру повідомили 14 березня.

Нагадаємо, правоохоронці 14 березня 2019 повідомили семи особам про підозру в розкраданні особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків у розмірі майже 44 млн гривень.

Мова йде про екс-президента Національної академії аграрних наук України; співробітника Служби безпеки України, віце-президента НААН, директора ННЦ Інституту землеробства НААН, екс-завідуючого відділом ННЦ Інституту землеробства НААН, завідуючого відділом впровадження ННЦ Інституту землеробства НААН, екс-начальника управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства у Київській області

Протягом 2013-2014 років підозрювані ініціювали прийняття ряду рішень, в результаті яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про ділянки в передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі і повинні використовуватися виключно в дослідницьких цілях.