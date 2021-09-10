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Ще дві країни ЄС обмежили в'їзд ізраїльським туристам

Автор: Валерія Поліщук

Уряди Франції та Швейцарії прийняли рішення обмежити в'їзд для жителів Ізраїлю. З 13 вересня до Швейцарії з Ізраїлю зможуть в'їхати тільки вакциновані громадяни або діти до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom.

З неділі, 12 вересня, до Франції зможуть в'їхати громадяни Ізраїлю, які отримали обидва щеплення від коронавірусу. Невакциновані ізраїльтяни повинні будуть подавати спеціальну заяву про дозвіл в'їзду до Франції з важливої причини.

Нещеплені Ізраїльтяни, які отримали дозвіл на в'їзд, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до вильоту, або результат серологічного тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин до вильоту.

Крім того, діти, які не були вакциновані, у віці від 12 до 18 років після прильоту до Франції не зможуть відвідувати кінотеатри, ресторани, спортивні споруди та будь-які культурні заходи.

Нагадаємо, раніше Швеція, Нідерланди та Португалія заборонили в'їзд на територію їхніх країн для громадян Ізраїлю.

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ФранціяШвейцарияІзраїль