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Три країни заборонили в'їзд ізраїльським туристам

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П'ятниця 03 вересня 2021 20:26
Три країни заборонили в'їзд ізраїльським туристам Фото: Три країни заборонили в'їзд ізраїльським туристам (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день три європейські країни заборонили в'їзд жителям Ізраїлю. Зокрема, Швеція, Нідерланди та Португалія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Рішення були прийняті на підставі рекомендацій Європейського Союзу, який виключив Ізраїль з "зеленого списку".

Так, з 1 вересня уряд Португалії прийняв рішення закрити кордони для ізраїльтян.

2 вересня влада Швеції заборонила в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Заборона набуде чинності в понеділок, 6 вересня.

При цьому з 4 вересня, вакцинованим ізраїльтян по прибуттю в Нідерланди необхідно буде пройти 10-денний карантин. При цьому громадяни Ізраїлю, які не отримали жодного щеплення від коронавірусу, не зможуть в'їхати в країну.

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Нідерланди Швеция Ізраїль Португалия
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