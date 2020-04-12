ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще два випадки коронавірусу виявили в Миколаївській області

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 13:40
Ще два випадки коронавірусу виявили в Миколаївській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердився у контактних осіб перших хворих

Число заражених на коронавірус у Миколаївській області досягло чотирьох, за добу виявили два нових випадки. Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА в Facebook.

Повідомляється, що після виявлення короновірусу у двох жителів села Воронівка Вознесенського району провели епідеміологічне розслідування з застосуванням лабораторних методів досліджень. Були визначені контактні особи, всього обстежили 31 особу.

"За результатами лабораторних досліджень 12.04.2020 виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб. Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою (спільні служіння на дому). З них одна живе у Воронівці, друга - у Вознесенську", - йдеться в повідомленні.

Ще два випадки коронавірусу виявили в Миколаївській області

На сьогодні у осередку коронавірусу в Миколаївській області тривають протиепідемічні заходи, визначається розширене коло контактних осіб

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша пацієнтка з коронавірусом померла в Одеській області. Як повідомив голова місцевої ОДА, померла мешканка Подільська.

Крім того, у Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус.

Зеленський обіцяє мільйон доларів за вакцину від COVID-19, - головний санлікар Суд відмовився штрафувати українця без маски в громадському місці
Новини України Николаевская областьзаражениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся