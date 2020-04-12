Ще два випадки коронавірусу виявили в Миколаївській області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердився у контактних осіб перших хворих

Число заражених на коронавірус у Миколаївській області досягло чотирьох, за добу виявили два нових випадки. Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА в Facebook.

Повідомляється, що після виявлення короновірусу у двох жителів села Воронівка Вознесенського району провели епідеміологічне розслідування з застосуванням лабораторних методів досліджень. Були визначені контактні особи, всього обстежили 31 особу.

"За результатами лабораторних досліджень 12.04.2020 виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб. Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою (спільні служіння на дому). З них одна живе у Воронівці, друга - у Вознесенську", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні у осередку коронавірусу в Миколаївській області тривають протиепідемічні заходи, визначається розширене коло контактних осіб

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша пацієнтка з коронавірусом померла в Одеській області. Як повідомив голова місцевої ОДА, померла мешканка Подільська.

Крім того, у Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус.