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Еще два случая коронавируса выявили в Николаевской области

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 13:40
Еще два случая коронавируса выявили в Николаевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подтвердился у контактных лиц первых заболевших

Число зараженных коронавирусом в Николаевской области достигло четырех, за сутки выявили два новых случая. Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что после выявления короновируса у двух жителей села Вороновка Вознесенского района провели эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Были определены контактные лица, всего обследовали 31 человека.

"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске", - говорится в сообщении.

Еще два случая коронавируса выявили в Николаевской области

На сегодня в очаге коронавируса в Николаевской области продолжаются противоэпидемические мероприятия, определяется расширенный круг контактных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что первая пациентка с коронавирусом умерла в Одесской области. Как сообщил глава местной ОГА, умерла жительница Подольска.

Кроме того, в Черновицкой области умерла еще одна пациентка с подозрением на коронавирус.

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