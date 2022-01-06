Ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ у Казахстані

"Республіка Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов'язання. У зв'язку з цим білоруські військовослужбовці зі складу миротворчих сил ОДКБ направляються до Казахстану", - йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У свою чергу на екстреному засіданні Кабінету міністрів Киргизії заявили про готовність надати підтримку Казахстану і виконати союзницькі зобов'язання в рамках ОДКБ у зв'язку зі зверненням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Але у випадку з цією країною остаточного рішення ще не ухвалено, і для цього на сьогодні скликають позачергове засідання місцевого парламенту. Також стало відомо, що у Бішкеку (столиця Киргизії) відбуваються акції проти участі в місії ОДКБ.

Крім того, ЗМІ пишуть про те, що Таджикистан направить близько 200 військових до Казахстану.

"Слідуючи своїм союзницьким зобов'язанням в рамках Організації Договору про колективну безпеку, маємо намір брати участь в колективній миротворчій операції з надання допомоги Казахстану з метою усунення виниклої загрози", - йдеться в заяві МЗС Таджикистану.

Про близько 70 військових в рамках місії ОДКБ в Казахстані пишуть і вірменські ЗМІ. Вірменський контингент вже відправився до країни, його представники будуть охороняти стратегічні об'єкти.