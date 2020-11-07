Ще 16 країнам загрожує голод населення, - ООН

Критична ситуація з голодом населення фіксується в Буркіна-Фасо, Нігерії, Південному Судані та Ємені. У цих країнах також відбуваються збройні конфлікти, що погіршує ситуацію.

Про це повідомило Anadolu з посиланням на звіт міжнародної організації продовольства FAO, що входить в структуру ООН.

Ще 16 країн перебувають у групі високого ризику зростання гострого голоду. Це Венесуела, Гаїті, Афганістан, Сирія, Ліван, Судан, Ефіопія, Сомалі, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Малі, Нігер, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Зімбабве.

"Ми знаходимося на катастрофічному повороті. І знову ми стикаємося з ризиком голоду одночасно в чотирьох різних частинах світу. Коли ми оголошуємо про голод - це означає, що вже втрачено багато життів. Якщо ми почекаємо, щоб дізнатися це, напевно, люди будуть вже мертві", - заявила директор FAO з надзвичайних ситуацій Маргарита ван дер Вельде.

Нагадаємо, в ООН говорили, що більше половини населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою після вибуху в порту Бейрута.