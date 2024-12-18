В ЕС обвинили Россию в фальсификации истории: Европарламент готовит резолюцию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия использует искажение исторических фактов как один из ключевых элементов гибридной войны.

Также она подчеркнула, что такие кампании призваны ослабить поддержку Украины, проникнуть в европейские демократические институты и разрушить единство общества.

Кроме этого, польский евродепутат от группы консерваторов Аркадиуш Мулярчик обратил внимание на то, что Кремль целенаправленно меняет местами роли жертвы и агрессора.

"Польша прекрасно знает эти механизмы. В течение десятилетий после Второй мировой войны Польша была жертвой искажения истории, символом чего стал Катынский расстрел - убийство около 22 тысяч польских офицеров, ответственность за который Советский Союз пытался переложить на других", - отметил он.

Литовский депутат Раса Юкнявичене сравнила современную политику РФ с советскими репрессиями, подчеркнув, что манипуляции историей Кремль использует как оправдание агрессивной войны против Украины.

В то же время евродепутат-социалист из Хорватии Тонино Пицула отметил, что с дезинформацией со стороны РФ нужно бороться.

"Лучший способ борьбы с дезинформацией, кроме ее разоблачения, - это отвечать на нее конкретными действиями, чтобы помогать Украине столько, сколько нужно", - подчеркнул он.

Отмечается, что среди ключевых рекомендаций Европарламента - разоблачение дезинформации, поддержка независимых медиа и активизация работы спецслужб, таких как East Stratcom Task Force.

Отдельно литовский евродепутат Витянис Андрюкайтис призвал приравнять идеологию Путина к фашистскому режиму Муссолини и нацистскому режиму Германии.

Недавно стало известно, что ЕС впервые планирует ввести против РФ санкции за дезинформацию.