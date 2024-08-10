В ЕС растет количество украинских беженцев: в какие страны едут больше всего

Куда украинские беженцы едут больше всего

В странах ЕС находятся 4 315 695 людей со временной защитой, свидетельствуют последние данные Евростата. На 30 июня 2024 года количество украинцев с этим статусом выросло на 52 500 по сравнению с данными на конец мая (4 263 195 человек).

Больше всего людей со временной защитой в таких странах:

Германия (1 347 525 человек; 31,2% от общего количества в ЕС);

Польша (965 775; 22,4%);

Чехия (360 775; 8,4%).

В июне больше всего возросло количество украинцев со временной защитой в этих же странах:

Германии (+15 010; +1,1%);

Польши (+12 520; +1,3%);

Чехии (+4370; +1,2%).

В то же время из двух стран украинцы выезжали:

Эстонии (-1245; -3,7%);

Франции (-80; -0,1%).

К концу июня граждане Украины составляли более 98% людей со статусом временной защиты в ЕС. Взрослые женщины со статусом защиты – 45,6%, дети – 32,4%, взрослые мужчины – 22,0%.

Фото: Центр приема украинских беженцев в Германии (gettyimages.com)

Как изменились правила в странах, куда украинцы ехали больше всего

Украинцы массово обращались за временной защитой в Польшу, Чехию и Германию, несмотря на то, что эти страны ужесточили условия помощи для украинских беженцев.

В частности, в Польше с 1 июля отменили часть выплат. Теперь нет государственной компенсации за бесплатное жилье у частных лиц, поэтому беженцы могут рассчитывать на размещение в коллективных центрах, но не в отдельных квартирах. Также отменена единовременная помощь в 300 злотых (около 3000 грн). А ежемесячные выплаты в 800 злотых (около 8000 грн) для детей привяжут к посещению школы.

В Чехии сократят срок проживания в бесплатном жилье. С 1 сентября такое размещение будет предоставляться на 90 дней вместо 150 дней. Основное изменение состоит в том, что все, кто исчерпает к началу сентября 90 дней проживания, дальше должны будут арендовать жилье самостоятельно. Раньше уязвимые категории беженцев могли проживать бесплатно бессрочно.

В Германии выплаты не сокращают, хотя к этому призывает часть политиков. Однако в этой стране ужесточаются условия трудоустройства, к которым привязаны выплаты через центр занятости. В частности, безработным будет предлагаться работа в радиусе 50 км от места жительства. Время в пути на место работы может составлять до 3 часов в день при продолжительности рабочего дня более 6 часов и до 2,5 часов - если рабочий день короче.

Также, согласно инициативе по ускоренному трудоустройству украинцев, больше не будет требования знать немецкий язык на высоком уровне, а обучение должно отойти на второй план по сравнению с работой.