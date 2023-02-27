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ЕС обязал подсанкционных россиян сообщить о своих активах для их блокировки

Фото: ЕС обязал россиян под санкциями сотрудничать с властями для блокировки активов (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский совет обязал подсанкционных граждан России уведомить о своих активах в ЕС, а также сотрудничать для их блокирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Отмечается, что Евросовет обязал все лица и организации, включенные в антироссийские санкционные списки, уведомить национальные и европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС.

Кроме того, россиян обязали сотрудничать с местными властями для блокирования их активов.

В постановлении Евросовета отмечается, что физические и юридические лица из санкционных списков должны обратиться в органы ЕС не позднее чем через шесть недель после введения санкций.

Невыполнение этих требований в ЕС будут рассматривать как обход санкций.

Напомним, 25 февраля Европейский союз официально ввел в действие десятый пакет санкций против России.

Кроме того, ЕС сегодня продлил еще на год санкции против Александра Лукашенко и его окружения.

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