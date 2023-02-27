ЕС обязал подсанкционных россиян сообщить о своих активах для их блокировки

Отмечается, что Евросовет обязал все лица и организации, включенные в антироссийские санкционные списки, уведомить национальные и европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС.

Кроме того, россиян обязали сотрудничать с местными властями для блокирования их активов.

В постановлении Евросовета отмечается, что физические и юридические лица из санкционных списков должны обратиться в органы ЕС не позднее чем через шесть недель после введения санкций.

Невыполнение этих требований в ЕС будут рассматривать как обход санкций.