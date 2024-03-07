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ЕС сможет отменять транши по программе для Украины на 50 млрд евро: от чего это зависит

Фото: Транши помощи Украине по программе ЕС смогут отменять (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Программа реформ от ЕС Ukraine Facility будет содержать порядка 140 условий-индикаторов, каждый из которых будет иметь свою "цену". При отсутствии реформ деньги просто "сгорят".

Окончательный проект документа еще не готов, но РБК-Украина удалось ознакомиться с его промежуточной версией.  

Основными направлениями реформ в программе станут: госуправление, госфинансы, система правосудия и борьба с коррупцией. Экономические реформы нужно будет провести практически во всех сферах, в частности: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, IT-сфера и диджитализация.

Уже известно, что если индикатор не будет выполнен в срок, то размер транша сократится на соответствующую сумму.

К примеру, если для получения очередного транша на 600 млн евро Украине к определенному сроку нужно будет выполнить 3 индикатора, а дедлайн будет нарушен, предположим, по одному из них, то сумма денег сократится пропорционально - на треть, до 400 млн. Чтобы получить оставшиеся 200 млн, просроченный индикатор нужно будет выполнить максимум в течение года, в противном случае, деньги просто "сгорят".

Программа ЕС

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.

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Евросоюз