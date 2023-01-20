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ЕС сможет избавиться от зависимости от российского газа, - премьер Нидерландов

Фото: Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Отказ от российского газа является вполне реальной перспективой для государств-членов Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сделанное во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Политик размышлял над тем, было ли ошибкой отказаться от атомной энергетики и отметил, что не удивится, если со временем многие начнут инвестировать средства в ее развитие.

"Мы считаем, что это должно стать частью нашей энергетической корзины. Конечно, на это уйдет много лет, и в краткосрочной перспективе мы делаем ставку на сжиженный газ, на поставки из США. Но я уверен, что в какой-то момент мы сможем избавиться от зависимости от РФ", - указал Рютте.

Глава правительства Нидерландов убежден, что двигаться в этом направлении следовало уже давно.

"Что касается зависимости от российского газа - я согласен, что ЕС занял определенную выжидательную позицию, мол, у нас есть дешевый газ, и это хорошо для нашей экономики. Мы должны были начать действовать раньше", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

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