ЕС сможет пережить зиму без российского газа, если потребуется, - еврокомиссар

"Мы давно знаем, что Россия не является надежным партнером. Это стало совершенно очевидным для всех в тот момент, когда Россия решила в одностороннем порядке расторгнуть существующие газовые контракты с некоторыми государствами-членами. Это значит, что последние полтора года мы готовились и разработали такую стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется", - заявила еврокомиссар.

Одним из ключевых компонентов этой стратегии является обязательство заполнить ПХГ Европы до начала отопительного сезона. "Нам удалось это сделать минувшей осенью, и уже хорошо идем на этот год. Наши хранилища сейчас заполнены примерно на 80%. Это не покрывает всех наших потребностей, но дает нам уверенность", - отметила Симсон.

В ЕС также была создана Энергетическая платформа, предназначенная для совместной закупки газа, напомнила она. Платформа была инициирована в апреле 2022 года в ответ на необходимость диверсификации от российского газа. Это включает ряд действий по природному газу и СПГ для обеспечения безопасности поставок и доступа ЕС к дешевой энергии, включая международный охват, агрегирование спроса и эффективное использование газовой инфраструктуры. Это также означает большую уверенность для государств-членов ЕС, не имеющих выхода к морю.

"Мы хорошо подготовлены, и мы готовы к любому сценарию. ЕС сплочен, и у нас есть надежные партнеры, которым мы можем доверять", - сказала еврокомиссар.

Газовый контракт

Симсон также отметила, что пока рано говорить о перспективах транзита газа через Украину после 2024 года, когда закончится действие контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", подписанным в конце 2019 года.

"Соглашение о транзите газа через Украину должно закончиться 31 декабря 2024 года, поэтому до этого еще далеко. В то же время мы должны помнить, что мы находимся в совершенно иной ситуации, чем в прошлый раз, когда происходили эти переговоры. Незаконная война, которую Россия развязала против Украины, многое изменила", - отметила Симсон.

Она напомнила, что Европа ответила на российскую агрессию по отношению к Украине пересмотром энергетических отношений с Россией и санкциями на большую часть экспорта российской энергии.

"В соответствии с нашим планом REPowerEU, согласованным всеми 27 лидерами ЕС, наша цель состоит в том, чтобы полностью избавиться от российского импорта ископаемого как можно скорее. Мы уже доказали, что Европа готова противостоять вызову реформирования и диверсификации нашей энергетической системы", - отметила еврокомиссар.