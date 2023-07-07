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"Газпром" угрожает санкциями за арбитражные иски "Нафтогаза"

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Россия, Пятница 07 июля 2023 19:09
"Газпром" угрожает санкциями за арбитражные иски "Нафтогаза" Фото: "Газпром" угрожает Киеву санкциями (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия угрожает Киеву санкциями за продолжающиеся арбитражные разбирательства "Нафтогаза Украины" с российским "Газпромом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о возможном наложении санкций со стороны РФ.

"Попытки "Нафтогаза" вести арбитражные разбирательства с "Газпромом", которые продолжаются, могут привести к введению санкций со стороны РФ", - сообщил Миллер.

Он отметил, что "Нафтогаз" подал очередной многомиллиардный иск к России в суды США. Это, по словам главы "Газпрома", приведет к разрыву любого сотрудничества.

"В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" ... тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал он.

Напомним, в сентябре 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) в отношении действий ПАО "Газпром". Компания требует от Газпрома средства за услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

В то же время мы сообщали, что в прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию оплатить 5 млрд долларов (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

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