ЕС изменит формулу военной поддержки Украины, - RMF24

В частности, в среду должна состояться политическая договоренность послов ЕС об условиях предоставления Украине 50 млрд евро помощи, полученных от доходов замороженных активов РФ.

Как выяснил брюссельский корреспондент RFM, проект решения предполагает, что подавляющее большинство средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% полученных денег будут направлены в Фонд мира, из которого Евросоюз время от времени финансировал вооружение для Украины.

Таким образом, решение не будет нуждаться в единогласии, поэтому вето Венгрии удастся обойти. Издание напомнило, что один из дипломатов ЕС недавно высказался, что Венгрия "бессовестно" почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, который возмещает странам ЕС расходы на вооружение, переданное Украине. Как следствие, Польша, например, ожидает на выплату почти 2 млрд злотых уже несколько месяцев.

Как пишет RMF24, отсутствие Венгрии является главным преимуществом изменения процента финансирования.

Решение о том, что 95% замороженных активов РФ будут направлены на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, будет означать резкое сокращение финансирования Фонда (где Венгрия накладывала вето). И хотя Киев сможет использовать часть этих средств, например для укрепления оборонной промышленности, однако система передачи вооружений со складов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, исчезает. Ресурсов на это просто не хватит.

До недавнего времени ситуация была обратной, и 90% процентов от замороженных активов российского Центробанка направлялись в Фонд. Тогда же (возможно, уже последний раз) из Фонда были выплачены Украине средства на вооружение в размере 1,4 миллиарда евро. Это произошло благодаря хитрому маневру, который позволил обойти вето Будапешта.