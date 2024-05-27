ЕС столкнулся с проблемой роста выпуска снарядов для Украины: The Economist назвал причину

Украина оказывается под растущим давлением на поле боя, а Европа пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет.

Как отмечается в материале, в январе ЕС признал, что он далеко не выполнил своего обязательства предоставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. В марте блок выделил 500 млн евро на наращивание производства. Но наиболее узким местом является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ.

Схема, о которой идет речь, называется законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP), и три четверти финансирования, или около 372 млн евро, будут направлены на производителей товаров, которые переживают бум.

Европе нужны взрывчатые материалы, чтобы достичь своей цели по производству 2 млн снарядов в год к концу 2025 года. Каждый артиллерийский снаряд начинен 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, такого как тротил, октоген или гексоген. Для выстрелов снарядов на десятки километров также необходимы дополнительные заряды. Другие боеприпасы требуют еще большего количества: например, фугасная боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг.

Проблема в том, что производители взрывчатых веществ не уверены, что производство можно нарастить, и опасаются, что особенности отрасли будут препятствовать росту, который необходим Украине, отмечает издание.

Нехватка тротила

Окончание "холодной войны" привело к резкому падению спроса на оружие и вынудило многих европейских производителей взрывчатых веществ свернуть свою деятельность, слиться или просто закрыть свои предприятия. Великобритания, например, закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году. Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других странах многие государственные объекты были либо приватизированы, либо законсервированы. На протяжении десятилетий их производство было ориентировано на эффективность мирного времени, а не на промышленные масштабы, отмечает Иоганн Хехерль, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене. В результате в цепочке поставок остается очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса.

Лишь несколько компаний до сих пор производят высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО. Одна из них - Chemring Nobel, занимающая обширный завод в Сэтре, Норвегия. Другая компания - французская Eurenco, которая управляет таким же огромным предприятием в Карлскоге, Швеция. Портфель заказов обеих фирм увеличился после российского вторжения. Завод Eurenco будет перегружен до 2030 года, а завод Chemring в Саэтре будет работать на полную мощность.

Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований, аналитического центра, утверждает, что для возобновления работы законсервированных заводов потребуется время, учитывая необходимость переоснащения и ремонта предприятий.

Соблазненные субсидиями ASAP, компании вкладывают деньги в расширение мощностей. Но один источник в отрасли отмечает, что строительство завода с нуля может занять от трех до семи лет. Показательный пример: компания Rheinmetall, поставщик боеприпасов, строит комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии; однако производство начнется только в 2027 году. Множество правил безопасности и охраны окружающей среды также могут препятствовать расширению мощностей, говорит Кристиан Меллинг из Немецкого совета по международным отношениям.

Решение проблем

На фоне трудностей некоторые поставщики боеприпасов ищут свои взрывчатые вещества за пределами страны. Сообщения показывают, что индийские и японские производители взрывчатых веществ частично заполняют этот пробел. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что импортируемая взрывчатка имеет худшее качество и поэтому может повредить оборудование.

Риторика европейских правительств оптимистична, и это правда, что некоторый прогресс достигнут: прогнозируется, что годовое производство снарядов в масштабах ЕС достигнет как минимум 1,4 млн к концу 2024 года по сравнению с примерно 500 тыс. год назад.

Закладывая 11 апреля первый кирпич для завода по производству топлива Eurenco в Бержераке, президент Франции Эммануэль Макрон защищал эффективность французской "военной экономики". Завод, по его словам, откроется в рекордно короткие сроки к 2025 году. Однако, поскольку летнее наступление России уже в самом разгаре, этого недостаточно, чтобы помочь Украине, пишет The Economist