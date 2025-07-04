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ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины

Украина, Пятница 04 июля 2025 12:39
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ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины Фото: ЕС увеличил квоты на аграрный импорт из Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз увеличил импортные квоты на импорт продукции сельского хозяйства из Украины в рамках пересмотренного соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, ЕС увеличил импортную квоту на украинскую пшеницу с 1 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн. Этот объем Украина может экспортировать без пошлин.

В рамках соглашения ЕС также увеличил импортную квоту на украинский сахар с 20 тысяч тонн до 100 тысяч тонн и импортную квоту на ячмень с 350 тысяч тонн до 450 тысяч тонн.

Импортная квота на мясо птицы также была увеличена с 90 тысяч тонн до 120 тысяч тонн.

ЕС временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России и возникшей в результате этого угрозы ее традиционным черноморским судоходным путям.

ЕС и Украина достигли первоначального торгового соглашения в конце июня. Пересмотренное соглашение охватывает 40 товаров и еще должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.

По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям".

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