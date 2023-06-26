ЕС увеличил фонд, за счет которого идет оружие Украине, на 3,5 млрд евро

Как отметил, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году. "Менее чем за два года Фонд доказал свою эффективность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне", - добавил он.

Фонд мира

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех действий общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), касающихся военных и оборонных вопросов, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций в отношении военных и оборонных вопросов.

EPF является внебюджетным инструментом. Он начался с общего финансового потолка в размере 5,5 млрд евро на период 2021-2027 годов, который был увеличен с первым пополнением в размере 2 млрд евро до почти 8 млрд евро с 13 марта 2023 года. Взносы государств-членов определяются на основе распределения валового национального дохода.

Благодаря EPF ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины через семь последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны. В результате 92% общего финансового потолка на 2021-2027 годы уже израсходовано в 2023 году, что требует дальнейшего увеличения.

Как сообщало РБК-Украина, в марте Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.