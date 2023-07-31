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ЕС не потерпит агрессии ни в Украине, ни в Индо-Тихоокеанском регионе, - глава Еврокомиссии

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Понедельник 31 июля 2023 18:35
ЕС не потерпит агрессии ни в Украине, ни в Индо-Тихоокеанском регионе, - глава Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз не потерпит агрессии ни в Украине, ни в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Она подчеркнула, что вторжение России в Украину свидетельствует о том, что авторитарные лидеры готовы выполнять свои угрозы.

"Агрессивная война России против Украины подрывает основы международного порядка. Она нарушает Устав ООН и основополагающие принципы международного права, такие как территориальная целостность и суверенитет", - заявила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, безопасность в Европе и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе идут рука об руку.

"Именно поэтому Европа поддерживает мужественную борьбу Украины против агрессора, поскольку незаконное применение силы не может быть допущено ни в Украине, ни в Индо-Тихоокеанском регионе. Безопасность в Европе и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе идут рука об руку. Вызовы основанному на правилах порядку в нашем взаимосвязанном мире затрагивают всех нас", - подчеркнула она.

Финансовая помощь ЕС для Украины

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление нового пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

При этом издание Bloomberg сообщало, что помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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