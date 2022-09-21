ЕС заявил о неизменной поддержке Украины перед лицом российской агрессии

Поддержка Киева Европейским Союзом останется неизменной перед лицом российской агрессии. Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил об этом после того, как президент России Владимир Путин пошел на эскалацию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мишеля в Twitter .

Мишель написал в Твиттере с заседания Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке на этой неделе: "Кремль объявляет мобилизации в Международный день мира 21 сентября, в то время как в ГА ООН страны работают над сотрудничеством, безопасностью и процветанием".

"В этой войне есть только один агрессор - Россия и одна страна, подвергшаяся агрессии - Украина. Поддержка Украины со стороны ЕС останется неизмененной", - сообщило он.

Его заявление было сделано появился после того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны и поддержал план по аннексии территории Украины, предупредив Запад, что он не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие.