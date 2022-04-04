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У ЄС заявили, що внесуть "різанину в Бучі" до списку звірств у Європі

Фото: ЄС засудив Росію за події в Бучі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз засудив дії російських військових і масові вбивства цивільних осіб під Києвом. ЄС заявив, що зарахує трагедію в Бучі до списку звірств в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Євроради.

"Свідчення величезного числа загиблих і поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", - йдеться в повідомленні.

Також Євросоюз заявив, що відповідальність за вчинені дії лягає на військових, які захопили міста під Києвом, керівництво армії і російську владу.

У заяві йдеться, що Євросоюз підтримує прокурорів Міжнародного кримінального суду і генпрокурора України, які почали розслідування військових злочинів. Більш того, анонсовані нові санкції проти Росії.

"Ми повністю солідарні з Україною та українським народом в ці похмурі для всього світу години. ЄС продовжить твердо підтримувати Україну і в терміновому порядку прискорить роботу над подальшими санкціями щодо Росії. Президент Путін повинен негайно і беззастережно припинити цю війну", - додали в ЄС.

Нагадаємо, Польща ініціювала створення міжнародної комісії для розслідування трагічних подій у Бучі.

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Війна Росії проти УкраїниБучаЕвросоюз