У ЄС заявили, що внесуть "різанину в Бучі" до списку звірств у Європі

"Свідчення величезного числа загиблих і поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", - йдеться в повідомленні.

Також Євросоюз заявив, що відповідальність за вчинені дії лягає на військових, які захопили міста під Києвом, керівництво армії і російську владу.

У заяві йдеться, що Євросоюз підтримує прокурорів Міжнародного кримінального суду і генпрокурора України, які почали розслідування військових злочинів. Більш того, анонсовані нові санкції проти Росії.

"Ми повністю солідарні з Україною та українським народом в ці похмурі для всього світу години. ЄС продовжить твердо підтримувати Україну і в терміновому порядку прискорить роботу над подальшими санкціями щодо Росії. Президент Путін повинен негайно і беззастережно припинити цю війну", - додали в ЄС.