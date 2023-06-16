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В ЕС заявили, что не будут поддерживать африканскую мирную инициативу по Украине

Фото: в ЕС заявили, что не будут поддерживать африканскую мирную инициативу по Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз не будет поддерживать мирный план по войне в Украине, предложенный странами Африки в случае, если он предусматривает ее заморозку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, в ЕС рады конструктивным инициативам, которые могут привести в мир. Однако это не касается случаев, когда речь идет о том, что Украина должна признать существующие реалии.

"Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, безусловно, поддержим это. Однако если речь идет о прекращении огня и фиксировании существующих позиций, то это не мир. Такова наша позиция ", – заявил он.

Россия устроила ракетную атаку во время визита лидеров стран Африки в Киев

Напомним, что сегодня во время масштабной воздушной тревоги россияне массированно обстреляли Киевскую область . Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА.

Предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева было уничтожено 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два БПЛА.

В МИДе уже отреагировали на очередной террор россиян. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал его четким сигналом для Африки, что Россия не хочет мира, а только большей войны.

Эти слова важные тем, что сегодня лидеры стран Африки приехали в Киев продвигать свою "мирную инициативу". Среди предложений, как узнали в СМИ, Африка может выдвинуть отвод российских войск. Но при этом ослабление санкций Запада против РФ и приостановление выполнения ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом.

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Война России против Украины