В ЄС заявили про запізнення російської вакцини в Європі

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що російська вакцина від коронавіруса "Супутник V" з'явиться на ринку Євросоюзу занадто пізно. Навіть при отриманні допуску на використання від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).
Про це повідомляє видання Der Spiegel.
Він зазначив, що Європейська агенція лікарських засобів вивчить "Супутник V" і дасть коректну оцінку.
"Але схвалення ще зовсім не означає, що вакцину можна буде виробляти в достатній кількості. У нормальному випадку повинні пройти багато місяців, перш ніж вдасться налагодити і запустити відповідне виробництво"
На думку єврокомісара, який раніше заявляв, що Європі не потрібен "Супутник V", російська вакцина запізниться до завершення вакцинації.
"Для нашої мети - прищепити по можливості всіх європейців влітку - "Супутник V" прийде просто занадто пізно", - заявив Бретон.
Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що переговори по поставкам російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством із лікарських засобів (ЕМА).
Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину "Супутник V" не зареєструють в Україні ні при яких умовах.