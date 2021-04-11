В ЕС заявили об опоздании российской вакцины в Европе

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" появится на рынке Евросоюза слишком поздно. Даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).
Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств изучит "Спутник V" и даст корректную оценку.
"Но одобрение еще вовсе не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство"
По мнению еврокомиссара, который ранее заявлял, что Европе не нужен "Спутник V", российская вакцина опоздает к завершению вакцинации.
"Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - заявил Бретон.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).
Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в Украине ни при каких условиях.