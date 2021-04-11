В ЕС заявили об опоздании российской вакцины в Европе

Он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств изучит "Спутник V" и даст корректную оценку.

"Но одобрение еще вовсе не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство"

По мнению еврокомиссара, который ранее заявлял, что Европе не нужен "Спутник V", российская вакцина опоздает к завершению вакцинации.

"Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - заявил Бретон.