В ЕС заявили о готовности экспортировать почти все украинское зерно

Европейский Союз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зернового соглашения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, которого цитирует Sky News.
"Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", - сказал он.
Войцеховский добавил, что до того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения, 60% украинского экспорта отправлялось "коридорами солидарности", введенными ЕС и странами-соседями Украины. А остальные 40% продовольствия шли через Черное море.
Отметим, что "коридоры солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями.
17 июля в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.
После этого оккупанты почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они обстреливают Одессу и область.
Так, в ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится недалеко от границы с Румынией.
Министры сельского хозяйства стран Евросоюза сегодня обсуждают, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре.
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