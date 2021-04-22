ЄС заявив про "тверду рішучість" відповідати на підривні дії РФ

В Євросоюзі заявляють про "тверду рішучість".



"Підривні дії російської розвідувальної служби проти інтересів і безпеки ЄС і його держав-членів буде надалі зустрічати тверду рішучість, в тому числі на рівні Європейського Союзу, відповідно до ситуації, що складається", - йдеться в повідомленні.



Вказується також, що ЄС засуджує вибухи на складах боєприпасів у моравській Врбетиці в 2014 році. Також зазначається, що ЄС "вкрай серйозно" ставиться до висновків влади Чехії про причетність співробітників російської військової розвідки до події.

раніше генпрокурор Чехії Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували у справі отруєння Скрипалів. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.