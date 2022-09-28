RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС применит "крымские санкции" ко всем неподконтрольным Украине территориям

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз применит санкции, которые действуют по отношению к оккупированному Крыму, против всех временно неподконтрольных Украине территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в ходе брифинга.

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", - заявил Боррель.

Отметим, что "крымские санкции", которые были введены Евросоюзом после оккупации полуострова, запрещают ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также они предусматривают запрет инфраструктурных и финансовых инвестиций.

При этом из ЕС на полуостров запрещен ввоз определенных товаров или технологий для местных компаний или для использования в телекоммуникационном, транспортном и энергетическом секторах и для разведки, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, который может ввести Евросоюз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримСанкции против РоссииВойна России против Украины