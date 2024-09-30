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ЕС запустил новую кампанию в поддержку образования и молодежи Украины во время войны: детали

Кампания продлится до января 2025 года и охватит все регионы Украины (фото: пресс-служба CEU4U)
Автор: Ирина Костенко

Европейский Союз начал новую коммуникационную кампанию "Вместе учимся и растем", которая имеет целью поддержать образование и молодежь Украины во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта ЕС "Украинцам о Европейском Союзе" (CEU4U).

Что следует знать о новой кампании ЕС

Всеукраинская коммуникационная кампания "Вместе учимся и растем" стартовала 27 сентября 2024 года в рамках фестиваля "Книжная страна" на ВДНХ, где работало соответствующее организованное ЕС образовательное пространство.

В тематических палатках "Пространство возможностей" и "Лекториум" проекты, финансируемые ЕС, представили свои программы и достижения. В рамках мероприятия были проведены дискуссии, лекции, консультации, интерактивные мероприятия и музыкальные перформансы.

Кроме того, дети и взрослые получили возможность:

  • ознакомиться с инновационным проектом "Колайдер" о технологиях, образовании, попкультуре и истории
  • посоревноваться в призовых викторинах от проектов "Евроквиз" и "Послы европейской молодежи"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в рамках презентации инициативы напомнила, что "в Украине идет война, которая кардинально изменила жизнь миллионов взрослых".

"Но наиболее уязвимо именно молодое поколение, лишенное нормальных условий для обучения и развития. Поэтому мы считаем критически важным сделать все от нас зависящее, чтобы создать для школьников, студентов, педагогов безопасное образовательное пространство и предоставить методическую, техническую, психологическую помощь", - рассказала она.

Согласно информации пресс-службы, коммуникационная кампания "Вместе учимся и растем" продлится до января 2025 года и охватит все регионы Украины.

В рамках ее реализации состоятся многочисленные:

  • информационно-просветительские мероприятия
  • экспертные дискуссии
  • встречи с представителями и бенефициарами программ и проектов ЕС
  • пресс-туры и т.п.

"Недопустимо, чтобы украинские дети, вынужденные учиться под угрозой обстрелов и блекаутов, вдали от родной школы, месяцами не садясь за парты, переживая психологическое давление обстоятельств, теряли драгоценное время и качество образования. Они демонстрируют чрезвычайное мужество и заслуживают всесторонней поддержки. Именно они завтра будут строить европейскую Украину", - подчеркнула Матернова.

Она уточнила, что эта коммуникационная кампания - не только о результатах работы, но и о возможностях, которыми могут воспользоваться молодые украинцы.

"Ведь помогая украинским детям и молодежи, ЕС не просто выполняет гуманитарную миссию, но и инвестирует в наше общее будущее", - подытожила посол.

Отметим, что с дополнительной информацией о поддержке ЕС сферы образования Украины и украинской молодежи можно ознакомиться на официальном портале: eu4ukraine.eu.

Узнать больше о мероприятиях в рамках кампании "Вместе учимся и растем" можно на страницах Представительства ЕС в Украине в соцсетях Facebook, Instagram или X (бывший Twitter).

Напомним, ранее мы рассказывали, что домашние задания в Украине предлагают упразднить.

Читайте также, как одевались украинские школьники 100 лет назад.

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