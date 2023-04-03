В ЕС запустили новый контрольный показатель для сжиженного газа, чтобы избежать скачков цен

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству органов регулирования энергетики представило в новую шкалу цен. П его данным, СПГ продается со скидкой в 9,57 евро за мегаватт-час по сравнению с контрактом на месяц вперед на хабе TTF.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность затрат и помочь защитить рынок СПГ от колебаний цен, которые обрушились на фьючерсный рынок TTF в прошлом году, что привело к резкому увеличению счетов за электроэнергию для потребителей. После вторжения России в Украину ЕС перешел от трубопроводного газа к СПГ. Тем не менее, остаются вопросы относительно того, в какой степени трейдеры будут использовать новый эталон.

Оценка ACER цен на СПГ состоит из средневзвешенной цены ежедневных спотовых транзакций СПГ и основана на сделках, заключенных и заявленных к поставке в ЕС.

Агентство ежедневно публикует цены на СПГ для северо-западной и южной Европы, а с 8 марта также единую цену на СПГ для ЕС. В пятницу, 31 марта, газ был оценен в 38,27 евро за мегаватт-час.

Intercontinental Exchange Inc. начала предлагать европейские фьючерсы на СПГ 5 декабря. Контракты - отдельные для северо-западной и юго-западной Европы - основаны на оценках цен от Spark Commodities. S&P Global Commodity Insights также публикует собственные оценки цен на СПГ в регионе.