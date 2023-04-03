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В ЕС запустили новый контрольный показатель для сжиженного газа, чтобы избежать скачков цен

Фото: сжиженный газ в ЕС стоит дешевле трубопроводного
Автор: Александр Белоус

В Европе появился новый ориентир для сжиженного природного газа (СПГ), который, как надеются регулирующие органы, поможет рынку избавиться от резких скачков цен, наблюдавшихся в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству органов регулирования энергетики представило в новую шкалу цен. П его данным, СПГ продается со скидкой в 9,57 евро за мегаватт-час по сравнению с контрактом на месяц вперед на хабе TTF.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность затрат и помочь защитить рынок СПГ от колебаний цен, которые обрушились на фьючерсный рынок TTF в прошлом году, что привело к резкому увеличению счетов за электроэнергию для потребителей. После вторжения России в Украину ЕС перешел от трубопроводного газа к СПГ. Тем не менее, остаются вопросы относительно того, в какой степени трейдеры будут использовать новый эталон.

Оценка ACER цен на СПГ состоит из средневзвешенной цены ежедневных спотовых транзакций СПГ и основана на сделках, заключенных и заявленных к поставке в ЕС.

Агентство ежедневно публикует цены на СПГ для северо-западной и южной Европы, а с 8 марта также единую цену на СПГ для ЕС. В пятницу, 31 марта, газ был оценен в 38,27 евро за мегаватт-час.

Intercontinental Exchange Inc. начала предлагать европейские фьючерсы на СПГ 5 декабря. Контракты - отдельные для северо-западной и юго-западной Европы - основаны на оценках цен от Spark Commodities. S&P Global Commodity Insights также публикует собственные оценки цен на СПГ в регионе.

Напомним, Европейский Союз ищет способ предоставить государствам-членам возможность эффективно запрещать российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций.

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