ЄС запустив контртерористичний реєстр

У четвер, 5 вересня, агентство Європейського союзу з судового співробітництва запустило єдиний контртерористичний реєстр для обміну інформацією про підготовку терактів з боку терористів в країнах ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Reporter.

Зазначається, що єдиний реєстр дозволить країнам ЄС оперативно ділитися інформацією про підготовку терористичних злочинів.

"Новий контртерористичний реєстр, запущений сьогодні, дозволить робити це (викривати терористів - ред.) більш ефективно і результативно, оскільки Євроюст зможе краще виявляти зв'язки між терористичними справами в різних державах-членах і забезпечувати своєчасний зворотний зв'язок з національними владами, а також вживати необхідні заходи", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи під час офіційного запуску реєстру, комісар ЄС з безпеки Джуліан Кінг сказав, що єдиний реєстр допоможе завчасно викривати плани терористів і поліпшити безпеку в цілому в ЄС.

"Новий контртерористичний реєстр допоможе встановлювати зв'язки терористів, щоб вони не залишилися безкарними. Цей новий інструмент - ще один блок в нашому Союзі безпеки", - заявив він.

Також зазначається, що після терактів у Франції у листопаді 2015 року Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Італія, Люксембург і Нідерланди виступили з ініціативою створення антитерористичного реєстру на засіданні Євроюсту.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія призначила спеціального радника президента Єврокомісії у відносинах з Україною. Він буде консультувати з питань стратегії і пріоритетів в Україні після президентських і парламентських виборів у країні в цьому році.