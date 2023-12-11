RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС ввел санкции против производителей иранских беспилотников за помощь РФ в войне

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз ввел санкции в отношении 6 физических и 5 юридических лиц в рамках ограничительных мер в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Так, санкции были введены против лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, используемых Россией против Украины.

В санкционный список попали: 

  • компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный ученый;
  • компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;
  • компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;
  • компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга
  • компании, помогающие Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

В отношении этих компаний будет введена мера по замораживанию активов и запрет на въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

Санкции против России и Ирана

Страны Запада регулярно вводят санкции против России и Ирана за причастность к войне против Украины и нарушение прав человека. Однако страны постоянно пытаются обходить введенные ограничения.

Недавно правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииСанкции против ИранаВойна России против Украины