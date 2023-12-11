ЕС ввел санкции против производителей иранских беспилотников за помощь РФ в войне

Так, санкции были введены против лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, используемых Россией против Украины.

В санкционный список попали:

компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный ученый;

компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;

компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;

компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга

компании, помогающие Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

В отношении этих компаний будет введена мера по замораживанию активов и запрет на въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

Санкции против России и Ирана

Страны Запада регулярно вводят санкции против России и Ирана за причастность к войне против Украины и нарушение прав человека. Однако страны постоянно пытаются обходить введенные ограничения.

Недавно правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.