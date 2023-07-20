ЕС ввел новые санкции против Ирана и России: подробности

Санкции против Ирана

Совет ЕС установил новую основу для ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины.

Этот новый режим запрещает экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых при строительстве и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Он также предусматривает ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА.

"Сегодня Совет также принял решение включить шестерых иранцев в список двух уже имеющихся режимов санкций за военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины", - говорится в сообщении.

Санкции против России

ЕС ввел санкции против командира 30-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России за широкомасштабные нападения на гражданское население.

Также ЕС также ввел ограничительные меры в отношении двенадцати других лиц и пяти организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в России.

"Меры направлены на тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России, а также для политически мотивированных решений в отношении оппозиционных политиков, активистов-демократов и откровенных критиков Кремля Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы", - говорится в сообщении.

Кто именно из россиян попал под ограничение

Ограничения ввели против директора ФСИН Аркадия Гостева, заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко и ГУВД по Москве.

Также под санкции попало руководство ИК-6 во Владимирской области, где содержится Алексей Навальный, - начальник колонии Дмитрий Ножкин и трое его заместителей: Юрий Фомин, Даниил Синюхин и Анатолий Горшков.

Дело Кара-Мурзы

После начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не уехал из России. Весной прошлого года критика Путина задержали по делу о "фейках". Позже против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в "государственной измене".

Суд в Москве 17 апреля 2023 г. вынес приговор оппозиционеру. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".