ЕС введет санкции против певицы Гагариной и близкого к Путину олигарха, - СМИ

Издание отмечает, что ЕС подготовил 14-й пакет санкций, в который попадет 21 российская компания и 19 человек.

Полина Гагарина

Журналисты пишут, что Гагарина попала в список из-за участия в прокремлевских мероприятиях, в частности, она пела на концертах, посвященных годовщине оккупации Крыма.

Роман Троценко

Также ЕС хочет ввести санкции против бизнесмена Романа Троценко, который входит в число самых богатых россиян и имеет состояние в 2,8 млрд долларов. Он занимается добычей угля, московской недвижимостью и региональными аэропортами.

"Российский бизнес и стал причиной санкций против него. По версии Еврокомиссии, компании миллиардера являются важным источником поступлений в российский бюджет, таким образом Троценко материально поддерживает российское правительство, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине", - пишут журналисты.

Кроме этого Троценко причисляют к бизнесменам, которые вхожи в окружение Владимира Путина. Миллиардер был советником давнего соратника Путина, главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Троценко неоднократно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом.

Теймураз Боллоев

Еще ЕС хочет ввести санкции против Теймураза Боллоева, которому после национализации активов "Карлсберга" перешла пивоваренная компания "Балтика".

Издание пишет, что Боллоев может стать первым российским предпринимателем, который попадет под санкции за захват активов европейских компаний.

Евросоюз еще хочет ввести санкции против российского Института развития интернета, который, по мнению еврочиновников, финансирует производство телесериалов, видеоигр и фильмов, поддерживающих агрессивную войну России.