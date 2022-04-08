ЄС закрив можливість обходу санкцій проти Росії через криптовалюти

Європейський союз включив криптовалютні гаманці, банки, валюти і трасти в своєму п'ятому пакеті санкцій проти Росії. Це зроблено, щоб закрити потенційні лазівки, які можуть дозволити росіянам переводити гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого криптовалютні біржі в ЄС вже були зобов'язані застосовувати санкції, що забороняють транзакції від цільових осіб, але були побоювання, що лазівки залишилися.

У п'ятницю ЄС заявив, що поширює заборону на депозити на криптогаманці.

"Це сприятиме закриттю потенційних лазівок", - йдеться в заяві Європейської Комісії ЄС.

Криптовалютні гаманці дозволяють людям зберігати пароль, який дає їм безпечний доступ до криптовалюти, а також відправляти, отримувати та витрачати криптовалюти, такі як біткойни.

ЄС заявив, що також забороняє продаж банкнот і переказних цінних паперів, таких як акції, номіновані в будь-якій офіційній валюті країн-членів ЄС, в Росію і Білорусь.

Він також підтвердив повну заборону на операції з чотирма російськими банками, включаючи ВТБ, на які припадає 23% частки ринку в російському банківському секторі.

Банки вже були відрізані від міжнародної системи обміну банківськими повідомленнями SWIFT, і тепер їх активи будуть заморожуватися, щоб повністю відрізати їх від ринків ЄС, йдеться в повідомленні.

Також введено заборону на консультування по трастах для заможних росіян, щоб їм було складніше зберігати свої багатства в ЄС.