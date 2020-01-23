ЄС закрив імпорт м'яса птиці з України через пташиний грип

Європейська комісія тимчасово заборонила ввезення з України на територію Європейського союзу м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначили в прес-службі, при цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають.

У Держспоживслужбі заявили, що Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС.

"Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області 18 січня 2020 року зареєстровано загибель птиці та встановлено діагноз на грип. Після цього 20 січня затверджено план із ліквідації захворювання, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду. За оперативними даними станом на 23 січня всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 січня у Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні був зафіксований потужний спалах вірусу пташиного грипу. Тоді Молдова заборонила ввезення на територію країни м'яса птиці з України.