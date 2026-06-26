ЕС призывают к экстренному саммиту из-за жары в Европе

По словам представителей партии, лидеры ЕС должны срочно обсудить усиление защиты населения от экстремальных температур и укрепление климатической политики блока.

На этой неделе страны Западной Европы столкнулись с рекордной жарой. В ряде государств температура воздуха приблизилась к отметке 40 градусов или даже превысила ее.

Особую обеспокоенность вызывают высокие ночные температуры, которые увеличивают риски для здоровья людей. По прогнозам синоптиков, волна жары в ближайшие дни сместится на восток Европы, в частности в сторону Польши.

Жара как следствие изменения климата

В "зеленых" подчеркнули, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата. В то же время в партии раскритиковали последние шаги ЕС по ослаблению отдельных элементов Европейского зеленого курса, направленных на поддержание конкурентоспособности экономики.

На фоне жары в разных странах Европы уже фиксируются серьезные последствия. Во Франции из-за высоких температур были закрыты тысячи школ, а в Италии и Испании сообщают о жертвах, связанных с жарой . Из-за погодных условий возникают проблемы в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.

Следует отметить, что очередной саммит Европейского совета состоялся в Брюсселе 18-19 июня. Вопросы экстремальной жары и адаптации к климатическим изменениям не были среди основных пунктов повестки встречи.