ЕС призывают к экстренному саммиту из-за жары в Европе

Европейская партия "зеленых" призвала провести экстренный саммит глав государств и правительств Европейского Союза из-за волны аномальной жары, накрывшей значительную часть континента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам представителей партии, лидеры ЕС должны срочно обсудить усиление защиты населения от экстремальных температур и укрепление климатической политики блока.
На этой неделе страны Западной Европы столкнулись с рекордной жарой. В ряде государств температура воздуха приблизилась к отметке 40 градусов или даже превысила ее.
Особую обеспокоенность вызывают высокие ночные температуры, которые увеличивают риски для здоровья людей. По прогнозам синоптиков, волна жары в ближайшие дни сместится на восток Европы, в частности в сторону Польши.
В "зеленых" подчеркнули, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата. В то же время в партии раскритиковали последние шаги ЕС по ослаблению отдельных элементов Европейского зеленого курса, направленных на поддержание конкурентоспособности экономики.
На фоне жары в разных странах Европы уже фиксируются серьезные последствия. Во Франции из-за высоких температур были закрыты тысячи школ, а в Италии и Испании сообщают о жертвах, связанных с жарой . Из-за погодных условий возникают проблемы в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.
Следует отметить, что очередной саммит Европейского совета состоялся в Брюсселе 18-19 июня. Вопросы экстремальной жары и адаптации к климатическим изменениям не были среди основных пунктов повестки встречи.
Напомним. с пятницы, 26 июня, в Украине будет жарче, а в выходные жара с запада Европы накроет почти всю страну - до +37 градусов и выше.
Еще сообщалось, что Европейские страны принимают чрезвычайные меры, а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.