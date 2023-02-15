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В ЕС призвали передать Украине современные танки, которые "пылятся на складах без пользы"

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международным партнерам следует передать Украине современные танки, которые хранятся у них на складах и не приносят странам никакой пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед депутатами Европейского парламента.

"Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, которые пылятся на складах и не приносят никакой пользы. Передайте их Украине как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что слишком много времени было потрачено на обсуждение того, следует ли отправлять танки в Украину или нет,в то время, как Россия готовила наступление.

"Время имеет решающее значение и измеряется человеческими жизнями", - добавил он.

Боррель отметил, что для установления прочного мира в Европе Украина должна победить Россию.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам "Рамштайна" заявил, что партнеры подтвердили то, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

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