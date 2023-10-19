ЕС призывает обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в Сектор Газа

"ЕС приветствует заявление Египта, согласно которому крайне необходимая гуманитарная помощь сможет начать доставляться в сектор Газа. Международное гуманитарное право обязывает все стороны обеспечивать безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся. Ограничения по количеству, назначению и категориям товаров не соответствуют этому обязательству", - сказал Уйвари.

Представитель ЕС подтвердил, что второй гуманитарный рейс из ЕС приземлится в Египте в четверг во второй половине дня, после того как первый рейс с гуманитарной помощью прибыл в понедельник.

"Если сложить груз рейса, прибывшего в понедельник, и того, который отправится сегодня, то речь идет о 54 тоннах необходимых гуманитарных грузов. Сюда входят предметы гигиены, санитарные материалы, а также продукты питания, вода и жилье", - сказал Уйвари.

По его словам, ЕС приветствует "заявление Израиля о том, что он не будет препятствовать поставкам продовольствия, воды и медикаментов из Египта".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за самого смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде Сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон Израиль договорились совместно разработать план доставки гумпомощи от иностранных государств и международных организаций в Сектор Газа.

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