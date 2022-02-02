ЄС закінчує розробку "величезного пакету санкцій" на випадок вторгнення РФ в Україну, - PAP

Санкції спрямовані на фінансовий та енергетичний сектори економіки Росії, а також на олігархів, наближених до лідера РФ Володимира Путіна. У Брюсселі також проаналізували товарний експорт до Росії та визначили групи товарів, експорт яких у разі запровадження санкцій буде заборонено.

За даними видання, "пакет готувався у тісній взаємодії зі США", оскільки стоїть завдання синхронізації санкцій різних країн.

Йдеться про спільні дії не лише Євросоюзу та Штатів, але також Швейцарії, Японії, Канади та Великої Британії.

Роботу з підготовки санкцій передбачається завершити цього тижня, щоб у разі екстреного скликання Ради Європи лідери мали готовий санкційний пакет, який можна буде швидко проголосувати.