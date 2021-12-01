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В ЄС заговорили про можливість введення обов'язкової COVID-вакцинації

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Брюссель, Середа 01 грудня 2021 15:16
В ЄС заговорили про можливість введення обов'язкової COVID-вакцинації Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала Європейський Союз обговорити питання обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Але не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

"Так, є дуже маленькі діти або люди з особливими умовами здоров'я, які не можуть вакцинуватися, але переважна більшість може. Тому я думаю, що було б зрозуміло і нормально обговорити питання обов'язкової вакцинації в ЄС", - заявила вона.

Єврокомісія також підтримала ПЛР-тести перед поїздкою для поїздок всередині і за межі ЄС.

Нагадаємо, МОЗ України розширило список професій з обов'язковою вакцинацією.

Раніше міністерство затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації.

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