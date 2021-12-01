В ЄС заговорили про можливість введення обов'язкової COVID-вакцинації
Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала Європейський Союз обговорити питання обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Але не для всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
"Так, є дуже маленькі діти або люди з особливими умовами здоров'я, які не можуть вакцинуватися, але переважна більшість може. Тому я думаю, що було б зрозуміло і нормально обговорити питання обов'язкової вакцинації в ЄС", - заявила вона.
Єврокомісія також підтримала ПЛР-тести перед поїздкою для поїздок всередині і за межі ЄС.
Нагадаємо, МОЗ України розширило список професій з обов'язковою вакцинацією.
Раніше міністерство затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації.