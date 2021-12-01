В ЕС заговорили о возможности введения обязательной COVID-вакцинации
Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский Союз обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса. Но не для всех.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
"Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС", - заявила она.
Еврокомиссия также поддержала ПЦР-тесты перед поездкой для поездок внутри и за пределы ЕС.
Напомним, Минздрав Украины расширил список профессий с обязательной вакцинацией.
Ранее министерство утвердило форму справки о противопоказаниях к вакцинации.