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У ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций, - FT

Фото: в ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз планирует создать должность представителя по санкциям, который потребует более жесткого выполнения санкций в странах, в частности Турции, для предупреждения обхода мер Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, с января новый пост может занять Дэвид О'Салливан, бывший посол ЕС в США. Он должен возглавить усилия Еврокомиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, ожидается, что комиссия примет решение о назначении 13 декабря.

Среди стран, которые находятся в центре внимания в ЕС, есть Турция, которая отказалась повторять санкции ЕС, примененные против Кремля.

США и ЕС настаивали, в частности, на том, чтобы Анкара прекратила поставки запрещенных товаров трейдерами, стремящимися обойти жесткий экспортный контроль промышленной и оборонной продукции, установленный Россией. Среди других стран в центре внимания - Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

РБК-Украина писала о намерениях ЕС создать орган для контроля санкционной политики.

Также сообщалось, что Совет ЕС на уровне глав МИД сегодня обсудит ситуацию в Украине и, возможно, примет девятый пакет санкций в отношении России.

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