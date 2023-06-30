RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС взял обязательства по стабильному финансированию Украины на ближайшие годы

Фото: ЕС обязался финансировать потребности Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры стран Европейского Союза подтвердили обязательства по долгосрочному финансированию Украины. ЕС будет и впредь решительно поддерживать украинскую экономику, общество, вооруженные силы и будущую реконструкцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Саммита лидеров ЕС.

"Европейский Совет подчеркивает необходимость обеспечения вместе с партнерами стабильного, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержки Украины на долгие годы", - говорится в документе.

Европейский Совет повторил свой призыв к Европейскому инвестиционному банку, в ближайшее время сотрудничество с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, активизировать поддержку самых неотложных инфраструктурных потребностей Украины.

Европейский Союз также по-прежнему привержен поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.

"Европейский Совет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает Совету, высокому представителю и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнерами", - говорится в документе.

Поддержка Украины

На сегодняшний день ЕС и его государства-члены предоставили Украине более 77 млрд евро. В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы уже выплачено 9 млрд евро.

Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза, включающий гранты, займы и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% от дефицита госбюджета Украины на этот период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз