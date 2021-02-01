В ЄС виявили підробку негативних тестів на COVID. Європол виступив із заявою

Поліцейська служба Європейського союзу (Європол) фіксує випадки підробки негативних результатів тестів на COVID. Правоохоронці вважають, що у зв'язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати фальшиві сертифікати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європолу.

Повідомляється, що на сьогодні виявили кілька випадків продажу мандрівникам підроблених сертифікатів. Зокрема, в аеропорту Шарля де Голля в Парижі викрили людей, які продавали пасажирам негативні результати тестів.

У Британії затримали шахраїв, які продавали такі сертифікати за 100 фунтів стерлінгів. А в грудні 2020 аферист в Іспанії продавав фальшиві документи ща 40 євро.

Крім того, Європол отримав інформацію про ймовірне використання спеціальних програм, які дозволяють автоматизувати процес фальсифікації сертифікатів.

Країнам-учасницям ЄС рекомендується ділитися будь-якою відповідною інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС погодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID.

А в Україні сертифікат про вакцинацію не буде обов'язковим, поки обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей в разі необхідності.