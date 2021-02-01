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В ЕС выявили подделку отрицательных тестов на COVID. Европол выступил с заявлением

Автор: РБК-Украина

Полицейская служба Европейского союза (Европол) фиксирует случаи подделки отрицательных результатов тестов на COVID. Правоохранители полагают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.

Сообщается, что на сегодня выявили несколько случаев продажи путешественникам поддельных сертификатов. В частности, в аэропорту Шарля де Голля в Париже разоблачили людей, которые продавали пассажирам отрицательные результаты тестов.

В Британии задержали мошенников, которые продавали такие сертификаты за 100 фунтов стерлингов. А в декабре 2020 аферист в Испании продавал фальшивые документы ща 40 евро.

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Кроме того, Европол получил информацию о предполагаемом использовании специальных приложений, которые позволяют автоматизировать процесс фальсификации сертификатов.

Странам-участницам ЕС рекомендуется делиться любой соответствующей информацией.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID.

А в Украине сертификат о вакцинации не будет обязательным, пока ограничен доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

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