ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС висловив протест Білорусі через випадки перетину кордону, що почастішали

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 15:26
ЄС висловив протест Білорусі через випадки перетину кордону, що почастішали Фото: ЄС висловив протест Білорусі через почастішали випадки перетину кордону (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Представництво ЄС у Мінську висловило протест Міністерству закордонних справ Білорусі у зв'язку з незаконними перетинами кордону з білоруської сторони до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Представництва ЄС в Білорусі.

"Європейська служба зовнішніх дій стверджує, що спостережуване 50-кратне збільшення нерегулярних переходів кордону з Білорусі в ЄС не є відображенням нездатності влади Білорусі дотримуватися зобов'язань у боротьбі з незаконною міграцією і торгівлею людьми", - йдеться в повідомленні.

ЄС засудив використання мігрантів в політичних цілях, і настійно закликав владу Білорусі припинити дану практику.

"Для такого різкого зростання кількості нелегальних переходів кордону на розглянутому маршруті немає об'єктивних причин", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що з жовтня минулого року, коли Рада ЄС прийняла заяву про ситуацію в Білорусі, влада в Мінську обізнана про поступовий підхід Євросоюзом до застосування санкцій і умови зняття ЄС обмежувальних заходів і нормалізації відносин.

"ЄС готовий істотно наростити політична взаємодія, галузеве співробітництво, а також фінансову допомогу Білорусі за умови, що її влади припинять репресії, забезпечать серйозний, авторитетний і інклюзивний політичний процес, в результаті якого відбудуться вільні і справедливі вибори під наглядом ОБСЄ, а також гарантують дотримання верховенства права та прав людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, оскільки з території цієї країни йде наплив мігрантів.

ЄС звинувачує Лукашенка у створенні штучного міграційного тиску на східному кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Евросоюз Міграційна криза в ЄС
NEWS
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості