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ЄС висунув новий проект тексту для відродження ядерної угоди з Іраном

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Брюссель, Середа 27 липня 2022 04:11
ЄС висунув новий проект тексту для відродження ядерної угоди з Іраном Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу заявив у вівторок, що запропонував новий проект тексту для відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боррель заявив, що для подальших серйозних компромісів не залишилося місця.

"Тепер я поклав на стіл текст, в якому в найдрібніших подробицях розглядається скасування санкцій, а також ядерні кроки, необхідні для відновлення СВПД", - заявив він.

Він мав на увазі угоду 2015 року під назвою спільний всеосяжний план дій.

"Після 15 місяців інтенсивних, конструктивних переговорів у Відні і незліченних взаємодій з учасниками СВПД і США я прийшов до висновку, що простір для додаткових істотних компромісів вичерпано", - додав він.

Нагадаємо, що СВПД-це політична угода між Іраном і групою держав, відомих як 5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається з США, Росії, КНР, Великобританії, Франції — п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

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