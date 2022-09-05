ЄС виділить Україні 500 млн євро допомоги

"Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу", - зазначив він.

Шмигаль повідомив, що загалом було підписано "п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора".

Угода про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027)

Це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма "Цифрова Європа" має бюджет у 7,5 млрд євро для розвитку проектів за п’ятьма напрямками: суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві, повідомив прем’єр.

Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері

Як зазначив Шмигаль, з 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання сьогоднішньої Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем.

Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis

Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування, повідомив Шмигаль.

Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро

Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проектів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям, додав прем'єр