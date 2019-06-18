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ЄС виділить Україні майже 30 млн євро для підтримки реформ


Фінансова допомога виділяється для підтримки податкової та митної реформи

Європейський союз виділить Україні 29,5 млн євро для підтримки податкової та митної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Так, у Мінфіні повідомили про початок впровадження програми з управління державними фінансами (EU4PFM), яка направлена на підтримку податкових та митних реформ в Україні та розбудову потенціалу з управління державними фінансами.

Зазначається, що для підтримки реалізації податкової та митної реформи в рамках програми EU4PFM Євросоюз вирішив надати Україні фінансову допомогу в розмірі 29,5 млн євро, що становить більше половини загального бюджету. Загалом на впровадження програми планується витратити 55 млн євро.

"Протягом кількох місяців Мінфін також отримає підтримку в рамках іншої частини проекту EU4PFM, впровадженням якої опікується SIDA", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує виділити 250 млн доларів у рамках співпраці у сфері безпеки для нарощування потенціалу Збройних сил України. Виділені кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для підтримки поточних навчальних програм та операцій військово-морської піхоти України.

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